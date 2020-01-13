Познер назвал симпатичные ему передачи

Ведущий Владимир Познер заявил, что у него нет одной любимой телепередачи, но журналист с симпатией относится к передаче «Вечерний Ургант», которую ведет его коллега по Первому каналу Иван Ургант. Об этом сообщается в блоге «Познер Online».

«Есть ли любимая? Нет. Я вообще мало смотрю», — отметил он. По словам Познера, ему нравится смотреть спортивные программы, такие как футбол или хоккей. «Не могу сказать, что есть программы, которые я не хочу пропустить», — добавил журналист.

По его словам, симпатия к «Вечернему Урганту» связана с тем, что ведущий развлекательного шоу — его друг и что «бывают очень милые программы». При этом Познер подчеркнул, что свою программу, выходящую на Первом, любимой не считает. «Я ее никогда не смотрю или стараюсь не смотреть, потому что я ужасаюсь каждый раз», — заключил ведущий.

Ранее Познер был признан телеведущим, вызывающим наибольшее доверие у россиян. По данным исследования компании Mediascope, 85-летнему журналисту доверяет 58 процентов зрителей. Также его признали одним из самых известных работников СМИ. По этому показателю он уступил только ведущему «России 1» Андрею Малахову.

Владимир Познер — советский и российский журналист. Ведущий авторской программы «Познер» на Первом канале с 2008 года. Он стал известен широкой аудитории после телемостов между США и СССР в 1980-х годах.

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