В европейской стране театр и отели переделают в суды

Из-за большого количества нерассмотренных дел в Европе решили оборудовать несколько новых судебных площадок. Для этого будут использовать территорию театра и отелей. Об этом сообщает Daily Mail.

Реорганизацию решили осуществить в Великобритании. В Министерстве юстиции страны рассказали, что под суды отдадут театр The Lowry в Сити-оф-Солфорде и два отеля — Hilton в Йорке и Jurys Inn в Мидлсбро. Планируется, что они начнут работать с 28 сентября. Подобная мера является временной и принимается с целью разгрузить поток дел, которые ожидают рассмотрения. В театре будут рассматривать уголовные дела, а в отелях — гражданские и семейные.

Таким образом министерство рассчитывает восстановить темп работы судов. На данный момент в листе ожидания в Англии и Уэльсе находятся около полумиллиона дел. В ближайший месяц появятся еще пять временных объектов. Они откроются в Честере, Ливерпуле, Бристоле, Уинчестере и Сайренсестере.

В июле 2020 года на фоне пандемии коронавируса магазины на главных улицах Великобритании решили переделать в приюты для пожилых людей, так как многие коммерческие предприятия обанкротились и не могли оплачивать аренду. Подобные меры должны были помочь компании по строительству домов престарелых расширить инфраструктуру.

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