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Кандидатом в мэры города на Украине стала «пособница сепаратистов»

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Фото: страница Нели Штепа в Facebook

Кандидатом в мэры украинского Славянска стала бывший глава города Неля Штепа, осужденная на Украине как «пособница сепаратистов». Об этом она написала в своем Facebook.

«Родные мои, теперь официально я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы. Нас с вами ждет победа! Вместе мы сделаем Славянск достойным, красивым и комфортным городом! Только вперед!» — написала она.

Штепа идет на выборы от «Партии мира и развития». Под своим постом она разместила фото документа о регистрации ее кандидатом в мэры Славянска.

1 июля 2014 года Неля Штепа была задержана по подозрению в посягательстве на «территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Согласно позиции обвинения, ее действия привели к гибели людей и созданию террористической группировки на территории Донецкой области. Экс-мэра обвиняют в проведении социологического опроса по вопросу федерализации Украины, а также в поддержке сил ополчения Донбасса путем организации блокпостов у города Славянска весной и летом 2014 года.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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