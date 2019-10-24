ЕСПЧ признал Украину нарушившей права «сепаратистки»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину нарушившей права бывшего мэра Славянска Нели Штепы, в отношении которой ранее было открыто дело по обвинению в сепаратизме. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Судьи постановили, что украинские власти должны выплатить Штепе 2,6 тысячи евро компенсации за моральный ущерб и 1 тысячу евро в качестве компенсации судебных расходов. ЕСПЧ постановил, что Украина нарушила ее право на свободу и личную неприкосновенность, а также право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Ранее экс-глава Славянска пожаловалась в Европейский суд на нарушение Киевом ее прав при предварительном заключении, которое, по ее мнению, было длительным и неоправданным. Кроме того, она потребовала признать, что уголовное производство против нее велось украинскими следователями необоснованно долго.

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6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области принял решение направить материалы дела Штепы на рассмотрение в районный суд. В сентябре 2017-го экс-глава Славянска была выпущена из СИЗО на свободу под круглосуточный домашний арест, который продлился до января 2018-го.

11 июля 2014 года Неля Штепа была задержана по подозрению в посягательстве на «территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Согласно позиции обвинения, ее действия привели к гибели людей и созданию террористической группировки на территории Донецкой области. Экс-мэра обвиняют в проведении социологического опроса по вопросу федерализации Украины, а также в поддержке сил ополчения Донбасса путем организации блокпостов у города Славянска весной-летом 2014 года.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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