Авторов «Истории игрушек» засудят из-за мертвого трюкача-мотоциклиста

Компания K&K Promotions подала иск на Disney, Pixar и их дочерние компании за использование не принадлежащего им образа персонажа. Об этом сообщает американский таблоид TMZ.

В мультфильме «История игрушек 4» компания Disney ввела персонажа по имени Дюк Бубумс (Duke Caboom), каскадера-мотоциклиста. Представители K&K Promotions посчитали, что герой был создан на основе образа покойного Ивела Книвела (Evel Knievel), популярного трюкача 1970-х. Компания утверждает, что обладает уникальными правами на образ, историю и бренд Книвела и заявляет, что «История игрушек» не получала одобрения на срисовку одного из своих персонажей с образа мотоциклиста.

Помимо сходства в роде деятельности, заявители обратили внимание на одежду Дюка Бубумса. На своих шоу Ивел появлялся в костюме, сильно напоминающем тот, в который Disney одели персонаж мультфильма — в белом комбинезоне и красном плаще.

Истцы заявили, что сходство прослеживается и в сюжетной стороне фильма. Самого персонажа называют величайшим каскадером, прямо как Ивела в свое время, и у него даже есть активатор, чтобы завести и отпустить его байк. Точно так же умела делать пластмассовая игрушка из 1970-х, сделанная по образу Ивела Книвела. В иске K&K даже приложили старое фото этой игрушки и рекламный ролик. Сумма иска не уточняется.

Роберт (Ивел) Канивел получил известность в 1968 году за трюк, в котором перепрыгнул на мотоцикле через фонтаны в Лас-Вегасе. При приземлении он получил серьезные травмы и находился в коме 29 дней. Каскадер умер в 2007 году в возрасте 69 лет.