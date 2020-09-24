Происходящее на пляже в Сочи во время бархатного сезона сняли на видео

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Отдыхающие в Сочи сняли на видео происходящее на одном из местных пляжей во время бархатного сезона. Соответствующая видеозапись была опубликована в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На размещенных в сети кадрах запечатлена прибрежная зона отдыха, переполненная загорающими и купающимися людьми. «Готовы еще приехать на море в Сочи?» — задались вопросом авторы публикации.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Если есть на свете рай, это Краснодарский край», «Сегодня только уехал, полтора месяца, класс», «Почему нет? Я и сейчас здесь», «Обстановка по кайфу», «Мне понравился отдых», — писали они.