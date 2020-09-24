В Совфеде сообщили о поступавших сенатору Климову угрозах с Украины

В адрес главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрея Климова поступают угрозы убийством с территории Украины. Об этом сообщила член комиссии, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает РИА Новости.

«Работа в нашей комиссии небезопасна. Так, в адрес председателя нашей комиссии поступают угрозы убийством со стороны Украины. Имена угрожавших установлены», — сказала Ковитиди.

Климов, в свою очередь, отметил, что виновные «пока прячутся» от компетентных органов России. В то же время он выразил уверенность в том, что угрожавшие ему когда-нибудь «выйдут на поверхность».

65-летний Андрей Климов возглавляет комиссию при верхней палате парламента по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Комиссия была создана летом 2017 года. В ее основные функции входит изучение состояния международного права в указанной области, мониторинг деятельности иностранных государств, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательства.