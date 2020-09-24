Медведь ворвался в зоопарк и загрыз пожилого самца альпаки

Бурый медведь проник на территорию зоопарка в американском городе Анкоридж, штат Аляска, и загрыз пожилого самца альпаки. Об этом сообщает сайт телеканала Count On News 2.

Утром 20 сентября дикий медведь пролез под оградой на территорию зоопарка, который в это время был закрыт для посещения.

«Он прошел через зоопарк и убил любимца публики — нашего пожилого самца альпаки по кличке Цезарь», — рассказал исполнительный директор зоопарка Патрик Лампи (Patrick Lampi).

Цезаря, которому было 16 лет, привезли в зоопарк, когда ему был всего год. Компаньону погибшей альпаки — его молодому сородичу по кличке Фаззи Чарли (Fuzzy Charlie) — удалось сбежать. Его нашли позже, он не пострадал.

Представители департамента по охране природы Аляски искали медведя в зоопарке после нападения при помощи инфракрасных очков, но животное покинуло территорию. Тогда чиновники установили камеры, чтобы отследить возможное возвращение медведя. Он вновь пришел в зоопарк на следующий день и был убит.

«Это был довольно странный инцидент. Зоопарк расположен в предгорье Чугачских гор. Иногда здесь встречаются медведи, но обычно они не представляют из себя проблемы. У этого медведя появились плохие привычки», — сказал Лампи.

Ранее сообщалось, что в городе Кемь, Карелия, медведь убил собаку на глазах ее хозяев. Охотоведы решили поймать медведя, спрятавшись в засаде, однако зверь больше не появился.