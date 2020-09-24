Россияне рассказали о своем отношении к блогерам

Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ) и Центр социального проектирования «Платформа» провели опрос россиян, в ходе которого выяснили их отношение к деятельности блогеров. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению 51 процента россиян, деятельность блогеров — «модное занятие», однако со временем оно перестанет быть востребованным. Еще 35 процентов респондентов полагают, что блогер — профессия будущего, и в дальнейшем ее востребованность будет лишь расти.

Также россиян спросили мнение о том, преувеличивают ли блогеры свою аудиторию, а, следовательно, популярность. Более трети опрошенных (31 процент) не согласились с этим. 59 процентов считают, что блогеры «накручивают» долю своей аудитории и никакой популярности у них нет. При этом 43 процента участников исследования выразили мнение, что блогеры неподконтрольны государству и корпорациям, столько же людей придерживаются противоположной точки зрения.

Большая часть россиян (75 процентов) высказалась против того, чтобы их подрастающие дети и внуки стали блогерами. Лишь 14 процентов ответили на этот вопрос положительно.

Опрос проводился 5 сентября, в нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Ранее россияне в ходе опроса оценили важность изучения профессий будущего. Порядка 46 процентов опрошенных уверены, что необходимо как можно быстрее учиться профессиям будущего, при этом 49 процентов респондентов сообщили, что будут ориентироваться на оплату труда при выборе профессии будущего.