Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Еще одна страна отказалась считать Лукашенко легитимным президентом
Трамп высказался о мирной передаче власти после выборов
«Слишком красивый» парень за сутки стал интернет-сенсацией
Венецианскую принцессу обругали за выход в свет в просвечивающем грудь платье
Россиян предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе
В Минске таксист спас протестующего от силовиков и умчался с ним
Раскрыт новый способ борьбы с коронавирусом
Путин проведет встречу с вновь избранными губернаторами
Наташа Королева высказалась об изменах мужа
Новости партнеров

Россияне рассказали о своем отношении к блогерам

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: pixabay.com

Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ) и Центр социального проектирования «Платформа» провели опрос россиян, в ходе которого выяснили их отношение к деятельности блогеров. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению 51 процента россиян, деятельность блогеров — «модное занятие», однако со временем оно перестанет быть востребованным. Еще 35 процентов респондентов полагают, что блогер — профессия будущего, и в дальнейшем ее востребованность будет лишь расти.

Также россиян спросили мнение о том, преувеличивают ли блогеры свою аудиторию, а, следовательно, популярность. Более трети опрошенных (31 процент) не согласились с этим. 59 процентов считают, что блогеры «накручивают» долю своей аудитории и никакой популярности у них нет. При этом 43 процента участников исследования выразили мнение, что блогеры неподконтрольны государству и корпорациям, столько же людей придерживаются противоположной точки зрения.

Большая часть россиян (75 процентов) высказалась против того, чтобы их подрастающие дети и внуки стали блогерами. Лишь 14 процентов ответили на этот вопрос положительно.

Опрос проводился 5 сентября, в нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Ранее россияне в ходе опроса оценили важность изучения профессий будущего. Порядка 46 процентов опрошенных уверены, что необходимо как можно быстрее учиться профессиям будущего, при этом 49 процентов респондентов сообщили, что будут ориентироваться на оплату труда при выборе профессии будущего.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне решили сами копить на пенсии
Отказавшиеся экономить на отпуске в пандемию россияне раскрыли свои траты
Россияне оказались готовы к нескольким ипотекам
Перечислены самые частые обманы россиян в резюме
Другие материалы рубрики
Россия00:0121 сентября

«Чей-то пофигизм лишил его шанса на жизнь»

Россиянин шесть лет прожил с огромной опухолью в легких. Врачи могли его спасти, но не сделали этого
01:03Сегодня

Россиян предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

00:13Сегодня

Путин проведет встречу с вновь избранными губернаторами

23:5523 сентября

Возвращающихся из-за границы россиян обязали самоизолироваться

Россия00:0222 сентября

«Вечная мерзлота — это наша фишка»

На развитие Дальнего Востока тратят миллиарды. Почему это так важно для России?
21:5523 сентября

В России продлили меры для иностранцев и лиц без гражданства из-за коронавируса

20:5023 сентября

Восстановлена картина случайной атаки Су-35 на Су-30 в Тверской области

20:4423 сентября

Умер заразившийся коронавирусом депутат Госдумы

Россия01:0817 сентября

«Не хочу иметь ничего общего с этим государством»

Умер Максим Тесак Марцинкевич. Как он стал главным неонацистом России и мог ли покончить с собой?
20:3723 сентября

Россиянам перечислили способы борьбы с осенней хандрой

20:3123 сентября

Москвичка отсудила 340 тысяч рублей за умершего кота 

20:0323 сентября

Российский врач рассказал об опасности новых штаммов коронавируса

Россия
Россиянам назвали самую полезную рыбу
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
Владимир ПутинВ России решили изменить налоговую систему
Путин потребовал наполнять бюджет по справедливости. Кто будет платить больше?
Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 6,4 тысячи
Путин внес в Госдуму законопроект о правительстве
Как изменится работа премьер-министра и кабмина и зачем это президенту?
Москвичка поговорила с лжебанкиром и потеряла 14 миллионов рублей
Путин предложил ООН бесплатную вакцину от коронавируса
Необходимость отмены санкций и новый ракетный договор: главное из обращения президента
Все материалы
Мир
Российский фрегат столкнулся с гражданским судном
Ёсихидэ Суга«Отношения с Японией будут только хуже»
Новый премьер Японии — мастер политических интриг. Как он собирается забрать Курилы у России?
Британское Минобороны назвало Украину «задним двором России»
Русский чай под зонтиком
 
Российский рекорд самой низкой температуры в Северном полушарии пересмотрели
Врезавшийся в ледник самолет оттаял через 76 лет
Все материалы
Бывший СССР
«Репрессиями нас не запугать»
Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко?
Мария Колесникова«Она женщина смелая»
Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?
«За каждым идущим во власть должна стоять система ценностей»
Бизнесмен Владимир Захаров о реакции бизнеса на ситуацию в Белоруссии
«Просто так не уйду»
Прогулки с автоматом, досрочные выборы и бегство оппозиции: главное из нового интервью Лукашенко
Все материалы
Экономика
Повышение налога на новые проекты по добыче ископаемых оценили
Представлена электрическая «ГАЗель»
Экосистема решает
Что поможет Apple, Google и Amazon оставаться мировыми лидерами
Названы главные пострадавшие от повышения налогов
«Мы не про жадность»
Microsoft 25 лет приучала весь мир к Windows. Что позволит ей победить Apple?
Даниил Егоров подвел итоги работы налоговых органов за восемь месяцев 2020 года
UNITED STATES - CIRCA 1983: Apple computer Chrmn. Steve Jobs w. new LISA computer during press preview. (Photo by Ted Thai/The LIFE Picture Collection via Getty Images)«Мы хотели обогатить людей»
Стив Джобс заставил весь мир покупать iPhone. Но сейчас у Apple есть кое-что помощнее
Все материалы
Силовые структуры
Рассказавшего Путину о наркобизнесе полицейского осудили за разглашение гостайны
Россиянин прикинулся сотрудником ФСБ и заработал миллионы рублей
Человек особого назначения
Легенда советской разведки ликвидировал главного врага Сталина и не раз изменил ход мировой истории
ФСБ нашла в «Церкви последнего завета» Виссариона оружие и алкоголь
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Причиной самоубийства Тесака назвали пытки в СИЗО
Из погибшего могли выбивать признания в убийствах 90-х. Его защитники не верят в суицид
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Выступавший в РПЛ украинский футболист назвал Россию врагом
Рэй Кэррут в зале суда«Я хочу, чтобы он умер»
Американскому футболисту прочили звездную карьеру. Но он убил беременную подругу и сел на 19 лет
Дзюба спародировал переписку Рудковской и Загитовой
Ставки на спорт — с чего начать новичкам
Как делать ставки на спорт: выбор надежного букмекера, главные правила для начинающих
Директор «Самбо-70» пристыдил Плющенко
Лэмпард и «Челси» могут заткнуть рот Клоппу. Сил-то хватит?
В АПЛ сыграют «Челси» и «Ливерпуль». Где смотреть матч онлайн, прогнозы и ставки на 20 сентября
Сестры-серфингистки бросили спорт и занялись продажей откровенных фото
Все материалы
Культура
За рулем сбившего трех человек Infiniti оказался певец Эллей
Дорого, сердито
Водка из горла, расстрел протеста и умирающая власть: фильм Кончаловского про резню в Новочеркасске
В Москве состоялась премьера мюзикла «День влюбленных»
Кадр из фильма «Темно-синий, почти черный»«Наш самый сексуальный орган — это мозг»
Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
Ким Кардашьян и Канье Уэст запланировали развод
«Политики генерируют чистый абсурд»
Режиссер «Смерти Сталина» возвращается с новым фильмом. Что он думает о власти и цензуре?
Названы худшие финалы сериалов в истории
Все материалы
Интернет и СМИ
Российская телеведущая раскрыла секрет успешных отношений
«О господи, они объединили наготу и детей!»
Герои телешоу раздеваются и показывают детям гениталии. Почему россиян это злит и возмущает?
Ведущий Первого канала увидел детское шоу с голыми взрослыми и покинул студию
Дедушкин сосед
Умер легендарный ведущий «Русского лото». Его усы и «гуси-лебеди» запомнила вся Россия
Модератор YouTube лишилась сна после видео с жестокими убийствами и подала в суд
«Это разбойное нападение»
США объявили TikTok угрозой и заставили подчиниться. Почему им это удалось?
Популярный украинский блогер назвал предательством продажу футболок с Путиным
Все материалы
Ценности
Сердобольный князь
Как один из самых богатых правителей мира кормит подданных и спускает миллионы на поиск НЛО
Золотой эмир
Как самый молодой монарх в мире скупает самолеты, модные дома и дворцы
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвал фрукт для борьбы с облысением
Женатого тюремного надзирателя уличили в сексе с заключенной на рабочем месте
Наркодилера вычислили по фотографии ладони с товаром
Девушка превратила себя в живую Барби с десятым размером груди и разбогатела
«В смысле ты не пьешь водку?»
История россиянки, которая перебралась в Венецию и распробовала сладкую жизнь
Все материалы
Renault Arkana превратят в гибрид для Европы
Малоизвестные советские внедорожники
Экспериментальные и мелкосерийные «проходимцы», которые так просто не встретить
В заброшенной школе обнаружили редчайшие автомобили
Как собирают самые популярные иномарки в России
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге отмечает 10-летие
Hyundai выпустит 4,5 тысячи юбилейных Solaris для России
Самые маленькие автомобили в мире
Коробчонки на колесах, на фоне которых отечественная «Ока» покажется полноразмерной машиной
У Tesla Model S появится 1100-сильная версия
Все материалы
Дом
В России резко подорожали дачи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
В США выставили на продажу квартиру с бесплатным «вечным» пивом
У бывшего министра обороны России нашли заброшенную дачу
Ретроград
Советский фотограф отдал Москве всю жизнь. Как она выглядела 100 лет назад?
Найдена самая маленькая квартира России
Как у людей
Парк-домино, велосипедный рай и танцы над деревьями — как меняются города по всему миру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Три «Точки роста» появятся в Ненецком автономном округе
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
Главный источник питьевой воды Нижнего Тагила очистят за 450 миллионов рублей
С чистого листа
Пандемия оставила без работы миллионы россиян. Как им пережить кризис?
Детская художественная школа открылась в Чечне после модернизации
«Для меня это была пытка»
Тысячи россиян с рождения живут изгоями. Почему общество не принимает их и как это исправить?
Российским IT-разработчикам выдадут гранты на семь миллиардов рублей
Все материалы