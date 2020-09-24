Загадочная рыба с огромными глазами оказалась редчайшим лососевым королем

Гуляющие по косе Уиффин-Спит на канадском острове Ванкувер нашли редчайшего лососевого короля. Об этом сообщает издание Times Colonist.

В пятницу, 18 сентября, Дана ЛеКомт (Dana LeCompte) гуляла с семьей и увидела на земле нечто блестящее. Сначала она подумала, что это кусок металла или обломок корабля, однако при ближайшем рассмотрении предмет оказался глубоководной рыбой с огромными глазами.

Ее длина составляла около полутора метров, тело было тонким, а от головы до хвоста шла линия красного цвета. Загадочная рыба хорошо сохранилась, поэтому ЛеКомт предположила, что ее вынесло на берег недавно.

Как выяснилось, это был лососевый король (Trachipterus altivelis). Своим названием он обязан индейцам мака, которые верили, что именно эта рыба каждый год ведет лососей на нерест. Они обитают в открытом океане от Чили до Аляски на глубине до 900 метров, поэтому их случается увидеть очень редко.

Ранее сообщалось, что в окрестностях американского города Порт-Анджелес, штат Вашингтон, сапсерфер обнаружил редчайшую рыбу с огромными глазами. Представительница местной природоохранной организации заявила, что находку идентифицировали как лососевого короля.