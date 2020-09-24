Россиянка получила кулаком по голове за разговор на родном языке

В Омске 66-летняя местная жительница Люция Тимофеева — этническая татарка — получила кулаком по голове за разговор на родном языке. Ее ударил россиянин, ехавший с ней в маршрутке, пишет региональное издание NGS55.ru.

«Я негромко разговаривала, к окну отвернулась и говорю себе спокойно. (...) Он постучал мне по плечу, грубо так, а потом говорит: "Или по-русски говори, или заткнись!" Такой высокий, здоровый амбал», — рассказала Тимофеева. Пенсионерка проигнорировала просьбу и продолжила разговор, после чего омич ударил ее по голове — «костяшками, наверное, потому, что на голове гематома и до сих пор больно».

Родственники убедили пострадавшую написать заявление в полицию — агрессора она узнала, им оказался член местного садового товарищества. В региональном управлении МВД изданию подтвердили, что приняли заявление Тимофеевой. Проводится проверка.

Как пояснил председатель Совета «Региональная татарская национально-культурная автономия» Радик Миниханов, в Омске проживают представители более ста национальностей. «Поступок аморальный. Вне зависимости от того, на каком языке человек говорит, он имеет на это право», — подчеркнул представитель татарской общины.

Татарский язык является национальным языком Татарстана, это один из наиболее распространенных на территории России языков после русского. На нем говорят как этнические татары, так и русские, башкиры, чуваши и марийцы.