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Первый вице-премьер Белоусов поддержал малый бизнес

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

К 2024 году правительство России планирует довести численность малых и средних предпринимателей (МСП) до 23 миллионов человек, а к 2030 году — до 25 миллионов человек без учета самозанятых. Отдельное внимание будет уделено развитию инструментов поддержки самозанятых, индивидуального и малого предпринимательства. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов, выступая на заседании Совета Федерации. «Эта область исключительно важна хотя бы потому, что здесь занято более 21 миллиона человек», — отметил первый вице-премьер.

Необходимо облегчить условия старта для предпринимателей, которые решили вновь начать свое дело, указал Андрей Белоусов. «Здесь планируется создать более комфортные условия для тех, кто работает на патенте или упрощенной системе налогообложения, — не хуже, чем по отменяемому ЕНВД. Модернизировать систему контрольно-надзорной деятельности на основе прозрачности и риск-ориентированного подхода. Создать единый реестр получателей поддержки, существенно упростив ее получение, обеспечив комплексность кредитных и гарантийных инструментов», — перечислил он.

Одновременно правительство намерено создать возможности для акселерации, увеличения масштабов деятельности уже работающих компаний. «Будут введены переходные налоговые режимы с целью плавного изменения налоговой нагрузки на растущие субъекты МСП. Будет создана специальная система поддержки экспорта субъектов МСП на базе региональных центров», — сообщил первый вице-премьер. Предполагается запустить специальные инструменты поддержки НИОКР. Кроме того, дальнейшее развитие получит система льготного кредитования малого бизнеса, с пониженной процентной ставкой (в 2021 году — не выше 7 процентов).

Помимо этого, запускается специальная цифровая экосистема, единая цифровая среда для субъектов МСП. «Через свой личный кабинет предприниматель сможет заплатить налоги, получить информацию о доступных мерах поддержки и оформить заявку, пройти скоринг и получить банковский кредит. Решить вопросы сбыта продукции, получить консультации и доступ к образовательным программам и многое другое», — рассказал Андрей Белоусов. По его словам, объем финансирования нацпроекта МСП в 2021 году будет сохранен на уровне 2019 года — 56,3 миллиарда рублей, с последующим увеличением в 2023 году до 78,7 миллиарда рублей.

Снижение ставки льготных кредитов для малого и среднего бизнеса с 8,5 до 7 процентов может привести к снижению банковских ставок и по обычным кредитам для предприятий. Такое мнение высказал в интервью ТАСС президент «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, широкий доступ малого и среднего бизнеса к льготным кредитам является не только крайне востребованной мерой, но и будет иметь «кумулятивный эффект для всего сектора малого бизнеса».

«Это понятная мера, которая в том числе заставит банки снижать другие ставки и по обычным кредитам. Снижение ставки кредита 8,5 до 7 процентов — это существенная разница для предпринимателей, а таргет по инфляции 4 процента, который четко выдерживает Центробанк, позволяет в будущем говорить о дальнейшем снижении процентных ставок в последующие годы. "Опора России" такой подход поддерживает», — сказал Александр Калинин. Подобный шаг, считает глава «Опоры России», приведет к росту инвестиционной активности предприятий, а также увеличению их вложений в развитие и повышение зарплат сотрудникам.

«Ставка от правительства 7 процентов ― это, безусловно, самое привлекательное решение на рынке кредитования. В условиях пандемии многие бизнесы пострадали и для многих кредитная поддержка является необходимым инструментом для сохранения темпов роста и работы. 7 процентов ― это цифра, которая очень комфортна и доступна для большинства предприятий МСП. Результаты использования позволят большему количеству предприятий сохранить темпы роста, а некоторым даже ускорить», ― подчеркнул основатель и директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

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