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Футболист рассказал о пользе скандала с оргией

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Фото: Reuters

Английский нападающий «Линкольна» Том Хоппер рассказал о пользе для карьеры случая с его участием в скандале с тайскими проститутками. Об этом сообщает The Sun.

26-летний футболист признался, что извлек уроки из инцидента 2015 года. Тогда в сети появилось видео, где Хоппер и еще два на тот момент представителя «Лестер Сити» участвуют в оргии. Скандал стоил Хопперу и остальным места в клубе.

«Мне пришлось быстро взрослеть. Тогда я понял, что вся моя жизнь и моя карьера могут в один миг разрушиться», — отметил Хоппер. По его словам, он стал гораздо серьезнее относиться к спорту и сумел перезапустить карьеру.

С 2020 года он выступает в составе «Линкольна», клуба третьего дивизиона чемпионата Англии. На его счету четыре гола в двенадцати матчах за команду. До этого с 2015 года игрок защищал цвета «Сканторп Юнайтед», а сезон-2018/2019 провел в «Саузенд Юнайтед».

В бытность игроком «Лестера» Хоппер оставался в запасе и принял участие лишь в трех матчах команды. После инцидента, сменив клуб, он начал регулярно выступать. На счету форварда 44 гола в 200 матчах.

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