Россиянин разочаровался из-за наматрасника для потенции и засудил продавца

Пенсионер из Екатеринбурга купил в магазине наматрасник для повышения потенции. Однако в эффекте он разочаровался и засудил продавца, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 72-летний Владимир Лаптев услышал о свойствах наматрасника в рекламе. Желая избавиться от импотенции, он решился на покупку за 73 тысячи рублей. Однако товар не оправдал ожиданий.

Тогда россиянин обратился в суд с иском и выиграл. Затем продавец подал встречный иск: 500 тысяч рублей за ущерб собственной репутации. Дело он проиграл и теперь намерен подавать апелляцию.

Ранее сообщалось, что мошенники, которые крадут деньги у россиян, переключились с пенсионеров на людей в возрасте от 25 до 40 лет. Представители именно этого возрастного сегмента имеют приличный заработок и тратят деньги, не заботясь о последствиях.