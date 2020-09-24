В Госдуме захотели в пять раз повысить штраф за ложный вызов «скорой»

В Госдуме предложили в пять раз повысить штраф за ложный вызов «скорой», полиции, пожарных и других служб экстренного реагирования. В нижнюю палату парламента был внесен законопроект, по которому за подобные действия предусматриваются санкции в размере до пяти тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что наказывать будут только тех граждан, кто будет дважды за год уличен в ложных вызовах. На данный момент штраф составляет от тысячи до полутора тысяч рублей. Авторы законопроекта ответили, что такая сумма не соответствует общественной опасности деяния.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели повысить штрафы для коммунальщиков. Теперь за первое правонарушение им придется выплатить до 10 тысяч рублей, а за повторное — до 30 тысяч.