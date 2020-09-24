Мальчик с быстрой реакцией спас жизнь младшей сестре

Мальчик из английского города Блэкберн, графство Ланкашир, спас жизнь младшей сестре, которая подавилась кубиком LEGO. Ему помогла быстрая реакция и выученный в школе метод первой помощи, пишет издание Daily Mail.

Десятилетний Гаррисон Уолмсли играл в своей комнате, когда в дверях неожиданно появилась его сестра — шестилетняя Ева. Она не могла дышать, на глазах были слезы, а лицо покраснело. Мальчик понял, что случилось, и закричал: «Мама! Папа! Скорее! Ева подавилась!»

Затем Гаррисон вспомнил, что в начале года ему показывали, как спасать подавившихся людей по методу Геймлиха. Он обхватил сестру сзади и сильно нажал на ее живот. В результате изо рта девочки вылетел кубик LEGO, который застрял у нее в горле и мешал ей дышать.

Метод Геймлиха предназначен для спасения людей, которые погибают от удушья из-за инородного тела в горле. Чтобы воспользоваться им, необходимо встать за спиной пострадавшего, сжать одну руку в кулак, положить на его живот и накрыть ладонью другой руки. Затем следует вдавить кулак в живот быстрым толчком вверх.

В 2019 году сообщалось, что в английском городе Кембридж четырехлетний мальчик спас жизнь младшей сестре, которая подавилась монетой. Он позвал взрослых и постучал ей по спине.