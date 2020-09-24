Делегация во главе с вице-премьером Абрамченко проинспектировала порт Тамань

Делегация во главе с вице-премьером правительства России Викторией Абрамченко, специальным представителем президента России Сергеем Ивановым, помощником президента по транспорту Игорем Левитиным и министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным посетила с рабочим визитом портово-промышленные объекты ГК «ОТЭКО» в порту Тамань. Генеральный директор «ОТЭКО» Мишель Литвак представил гостям масштабную инфраструктуру и планы развития порта, а также уникальный комплексный подход к защите окружающей среды на Таманском терминале навалочных грузов, включающий сочетание передовых технологий и организационных мероприятий, в том числе впервые примененных в России.

Мишель Литвак представил гостям проект портово-промышленного кластера «ОТЭКО», который помимо терминальной инфраструктуры включает строительство высокотехнологичных наукоемких химических производств, агропромышленный кластер, жилой район на 15 тысяч человек со всей сопутствующей инфраструктурой.

В ходе представления Таманского терминала навалочных грузов Мишель Литвак обратил внимание гостей на актуальность государственной поддержки отечественных производителей угля, нацеленных на выход и закрепление на новых экспортных рынках, кратчайший доступ к которым открыл Таманский терминал навалочных грузов. «В последнее время отечественные производители угля испытывают серьезное давление, вызванное изменением цен на рынке энергетических ресурсов. В то же самое время эта ситуация открывает и новые возможности для наших экспортеров. В такой ситуации хотелось бы, чтобы государство поддержало именно наших производителей угля — экспортеров. От этого выиграли бы все: сами производители-экспортеры, стремящиеся укрепиться на существующих или занять новые рынки сбыта, РЖД, владельцы подвижного состава, ремонтные предприятия и порты», — отметил Мишель Литвак.

«Хочу поблагодарить коллег. Без рубля федерального финансирования создан современнейший порт, — обратилась Виктория Абрамченко к руководству группы компаний. — Мы сегодня обсуждали в том числе и вопрос экологического мониторинга. Это то, чем мы занимаемся в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Президент сказал, что эффект от национальных проектов должен быть заметен и понятен. В городах, которые занимаются перевалкой таких грузов, как уголь жителям нужно иметь возможность открыть форточку. Здесь форточку можно открыть. Поэтому такие мощности должны появиться во всех портах, которые занимаются перевалкой угля».

Данную инициативу поддержал специальный представитель президента России Сергей Иванов, отметив, что на данный момент РЖД предоставляет льготу на тариф на провоз угля в любой российский город. «Я считаю, это несправедливо, один порт вкладывает огромные деньги в цивилизованную экологически приемлемую перевалку, а большинство портов России ничего не делают, и валят варварским методом. Инициативу сегодня участники совещания из совершенно разных ведомств практически все поддержали без исключения», — заявил он.

«При строительстве Таманского терминала навалочных грузов мы использовали наилучшие мировые практики, как в части предоставления обслуживания мирового уровня, высоких скоростей погрузки на крупнейшие суда, так и по защите окружающей среды, — заключил генеральный директор «ОТЭКО» Мишель Литвак. — Мы не только одни из самые технологичные, но, пожалуй, и самые экологичные среди других терминалов. Большая часть примененных технологических решений вошла в перечень наилучших доступных технологий России. Мы уделяем самое серьезное внимание сохранению окружающей среды и минимизации антропогенного воздействия на природу. Это важнейшая задача, которая стоит перед любым промышленным производством и ответственным бизнесом».