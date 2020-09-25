В Санкт-Петербург доставили 5,5 тысяч тонн камчатской рыбы

В Санкт-Петербург прибыл лихтеровоз «Севморпуть» с камчатской рыбой. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, пишет издание «Российское судоходство».

В Северную столицу было доставлено 204 контейнера с 5,5 тысячами тонн камчатской рыбы. По словам Солодова, регион заинтересован в организации новых рейсов лихтеровоза.

В августе 2019 года «Севморпуть» совершил первый тестовый рейс по доставке рыбной продукции с Камчатки. Тогда он доставил в Санкт-Петербург около 5 тысяч тонн грузов, в том числе рыбу, филе, икру.

«Севморпуть» — советское ледокольно-транспортное судно (лихтеровоз) с атомной силовой установкой типа КЛТ-40. Крупнейшее из всего четырех когда-либо построенных невоенных торговых судов с ядерной энергетической установкой.