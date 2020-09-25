В Минобрнауки рассказали о работе вузов на фоне пандемии COVID-19

Российские вузы продолжают работать в штатном режиме на фоне пандемии COVID-19. Об этом рассказали в Минобрнауки, передает РИА Новости в пятницу, 25 сентября.

«Решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом», — сообщили в министерстве, подчеркнув, что ведется постоянный мониторинг обстановки в учебных заведениях.

Ранее специалисты созданного на базе НИТУ «МИСиС» Центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University на основании опроса пришли к выводу, что дистанционное обучение увеличивает неравенство между учениками, поскольку дисциплинированные дети продолжают учебу, а те, кто не способен к самообразованию или к работе вне контроля, перестают учиться. Так, большинство родителей (72 процента) отметили, что во время учебы в удаленном формате дети больше отвлекаются, а учителя не имеют возможности следить за порядком.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — вузы, колледжи и школы — на время перешли на дистанционное обучение. Госэкзамены и защиты дипломных работ в большинстве вузов также прошли удаленно. В новом учебном году, который наступил 1 сентября, российские студенты и школьники начали учиться в очном формате, однако из-за пандемии коронавируса учебный процесс организован с ограничениями.