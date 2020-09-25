В Роспотребнадзоре оценили вероятность резкого роста заболеваемости COVID-19

Повторение весеннего сценария с коронавирусом в России, когда произошел резкий рост заболеваемости, маловероятно. Такую оценку дал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в разговоре с РИА Новости.

По его словам, подъем заболеваемости COVID-19 в стране будет происходить постепенно. «Пик заболеваемости наступает обычно в течение 30-45 дней, но вряд ли будет повторение весеннего сценария», — сказал он, отметив, что в Москве иммунитет к инфекции есть уже у четверти жителей.

Горелов добавил, что ожидается определенный рост числа заражений, но ситуацию контролируют в Роспотребнадзоре и оперативном штабе.

Ранее Александр Горелов говорил, что наблюдаемое увеличения случаев инфицирования — это не вторая, а все та же первая волна эпидемии. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причины роста заболеваемости. По его словам, на это повлияли возвращение людей на работу и учебу, а также снижение иммунитета и нехватка витамина D.