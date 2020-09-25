«Роскосмос» отказался «ревновать» ОАЭ из-за НАСА

«Роскосмос» отказался «ревновать» ОАЭ из-за выбора НАСА для продолжения дальнейшей подготовки астронавтов Космического центра имени Мухаммеда бин Рашида Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на госкорпорацию.

Собеседник агентства заявил, что «Роскосмосу» «было известно о планах эмиратских партнеров развивать сотрудничество с американцами еще до начала подготовки их космонавтов к полету» на российском «Союзе МС-15».

«Мы не видим здесь каких-либо поводов для ревности», — сказали в госкорпорации, отметив, что «ОАЭ держат курс на сохранение и упрочнение своего регионального лидерства в вопросах космической деятельности, и эта высокая планка просто обязывает их поддерживать активные контакты и развивать взаимодействие со всеми крупными космическими игроками».

В «Роскосмосе» добавили, что надеются на продолжение сотрудничества с ОАЭ.

Ранее в сентябре Космический центр имени Мухаммеда бин Рашида Объединенных Арабских Эмиратов выбрал НАСА для продолжения подготовки собственных астронавтов для возможных полетов на Международную космическую станцию (МКС). Согласно данным Khaleej Times, с 21 сентября Хаззаа Аль-Мансури и Султан Аль-Нейади начали проходить подготовку для полетов на МКС в Космическом центре имени Линдона Джонсона НАСА в Хьюстоне (США). Аналогичную подготовку в НАСА должны пройти еще два астронавта из ОАЭ.

В сентябре 2019 года на космическом корабле «Союз МС-15» на МКС отправился первый астронавт ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури, который вместе с Султаном Аль-Нейади проходил соответствующую подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина (входит в «Роскосмос»).