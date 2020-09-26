Кадыров показал жим штанги лежа

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал на своей странице «ВКонтакте» видео тренировки в спортзале с солистами Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова.

«Не секрет, что спорт и активный образ жизни требуются постоянства и упорства. Исходя из этого важно регулярно работать, преодолевая свойственные человеческой натуре лень и усталость», — отметил чеченский лидер. Кадыров рассказал, что ему почти всегда удается найти в плотном графике время для занятий спортом.

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Тренировка Кадырова включала кардионагрузки и силовые упражнения, включая жим штанги лежа. «Как и полагается партнерам, мы работали, страхуя, подбадривая и подстегивая друг друга», — подчеркнул глава Чечни. Он призвал всех заниматься спортом, бросать вредные привычки и «формировать свою личность».

Ранее Кадыров опубликовал свою фотографию в юности, на которой он стоит в пиджаке на фоне сетчатого забора. Под снимком глава Чечни предложил своим подписчикам угадать, сколько ему лет на изображении, и пообещал первому угадавшему «интересные подарки». Некоторые пользователи отметили, что политик со временем никак не изменился.