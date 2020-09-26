Заслуженный пилот России назвал вероятную причину крушения Ан-26 под Харьковом

Причиной крушения самолета Ан-26 под Харьковом мог стать отказ двигателя или небольшой остаток топлива. Об этом заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник, передает «360».

Эксперт отметил, что у пилотов был шанс посадить самолет безопасно при отказе одного двигателя — по словам Сытника, при правильной подготовке воздушное судно может спокойно летать на одном двигателе, и таких посадок больше двух десятков по России и СНГ. При этом, добавил пилот, если допустить ошибку, самолет может перевернуться и спиной коснуться земли — в этом случае все, находящиеся на борту, погибают.

Сытник рассказал, что чаще всего катастрофа в этом случае происходит по вине экипажа, который не вовремя действует для устранения явления, вызванного отказом двигателя. Летчик при этом подчеркнул, что точную причину крушения самолета можно установить после вскрытия черных ящиков.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы стал отказ двигателя. Государственное бюро расследований проверяет еще три версии причин крушения воздушного судна. Среди них — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание воздушного судна.

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек. 26 сентября объявлено в Харьковской области днем траура.