Зеленский приостановил все полеты на аналогичных Ан-26 самолетах

Президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить все полеты на самолетах, аналогичных Ан-26. Такое решение принято до выяснения обстоятельств крушения воздушного судна под Харьковом, сообщает ТАСС.

Ранее правительство Харьковской области объявило субботу, 26 сентября, днем траура по погибшим в авиакатастрофе с самолетом Ан-26, которая произошла вблизи города Чугуев.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы стал отказ двигателя.

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек: 20 курсантов и 7 членов экипажа. По последним данным, из них погибли 26 человек.