Продолжение «Бората» получило длинное название

Раскрыто официальное название продолжения фильма 2006 года «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». Об этом сообщает Collider.

Сиквел получит длинное название Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).

Продолжение комедийного хита снималось тайно, поэтому подробности о сюжете, актерах и спонсорах до сих пор неизвестны. Утверждается только, что главного героя снова сыграет Саша Барон Коэн, который ранее выступал в роли сценариста и режиссера первого «Бората».

Кассовые сборы первой части «Бората» составили 261,5 миллиона долларов при бюджете картины всего в 18 миллионов. В центре сюжета — сыгранный Коэном персонаж Борат Сагдиев, казахстанский журналист, путешествующий по США и встречающийся с разными людьми. По жанру фильм является псевдодокументальной комедией, которая снималась тайно, и большинство героев, появившихся на экране, в момент съемки не осознавали, что участвуют в розыгрыше.

После «Бората» Барон Коэн участвовал в двух культовых комедийных фильмах режиссера Ларри Чарльза. В обеих картинах — «Бруно» 2009 года и «Диктаторе» 2012 года — он выступал соавтором сценария, продюсером и исполнителем главной роли.

