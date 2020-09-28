Россиянин получил булыжником по голове во время прогулки и рассмешил окружающих

В Свердловской области российский турист получил камнем по голове во время прогулки по парку и рассмешил его сотрудников. Об этом пострадавший Александр Белоусов рассказал в беседе с E1.RU.

Инцидент произошел в природном парке «Оленьи ручьи», в районе скального образования Карстовый мост.

«Мы спустились со скалы по лестнице к воде, бродили и ничего не подозревали, пока сверху мне на голову не приземлился увесистый камень», — пояснил собеседник портала. Он подчеркнул, что не нарушал правил безопасности и «вел себя аккуратно», строго следуя обозначенным маршрутам.

По словам Белоусова, его рассказ о произошедшем вызвал смех у окружающих сотрудников парка, в частности у охранника, а в ответ на предложение обсудить ситуацию с руководством ему посоветовали написать электронное письмо. В свою очередь еще один турист заявил, что «это не первый случай, когда здесь людям на голову падают камни».

В результате россиянин самостоятельно добрался в одну из местных больниц — ему диагностировали «рваную рану теменной части головы». «Я это дело просто так оставлять не собираюсь. (...) Не собираюсь жаловаться на какой-то причиненный мне ущерб, я просто хочу, чтобы в этом конкретном месте было безопасно», — заключил он.

20 февраля туриста из Италии убило камнем при посещении достопримечательности в Иордании. Инцидент случился на территории древнего города Петра, который считается одним из новых чудес света. Когда 32-летний мужчина прогуливался по достопримечательности, от скалы откололся камень и упал ему на голову.