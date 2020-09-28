Пользователи электронной медкарты смогут увидеть информацию о своих прививках

Теперь москвичи старше 18 лет могут просматривать сведения о своих прививках в электронной медкарте. В ней оперативно будут отражаться информация обо всех вакцинациях, выполненных в государственных поликлиниках столицы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем развивать электронную медицинскую карту для москвичей. Если ранее пользователи имели доступ только к истории вакцинации своих детей, то теперь у них появилась возможность просматривать информацию и о собственных прививках и иммунодиагностических тестах. Электронные медкарты горожан уже содержат данные по выполненным прививкам за текущий год. Все это избавит москвичей от необходимости тратить время на личное посещение поликлиник и позволит всегда иметь под рукой всю необходимую информацию», — рассказала вице-мэр.

В любое удобное время пользователям в режиме онлайн доступна информация о выполненных вакцинациях в новом разделе «Прививки» в электронной медицинской карте на портале mos.ru, а также в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Самостоятельно загрузить скан прививочного сертификата или медицинской справки о проведенной профилактической прививке данные о прохождении вакцинаций и иммунодиагностических тестах (туберкулиновые пробы) в коммерческих или федеральных клиниках москвичи могут в электронной медицинской карте на портале mos.ru. Файлы, предназначенные для загрузки, должны быть в формате pdf, tif, png, jpg с четким читабельным изображением. Документ должен содержать ФИО вакцинируемого, подпись врача, наименование и печать медицинской организации, выдавшей документ.

В новом разделе на портале mos.ru горожане также могут ознакомиться с календарем профилактических прививок, который содержит информацию об установленных нормативных периодах вакцинации по возрастным категориям населения.

Доступ к электронной медкарте можно получить на портале mos.ru. Для этого необходимо быть старше 15 лет и иметь московский полис ОМС. Для получения доступа к картам детей родителям необходимо подать отдельное заявление на портале mos.ru. После подачи рассмотрение заявления на предоставление доступа к электронной медицинской карте проводится в течение пяти рабочих дней.

