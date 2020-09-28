«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Арсеналом» в центральном матче тура АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Арсенал» в центральном матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 28 сентября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В первом тайме на гол Александра Ляказетта мерсисайдцы ответили точными ударами Садио Мане и Эндрю Робертсона. Во второй половине игры в составе красных отличился Диогу Жота.

Волевая победа позволила «Ливерпулю» набрать девять очков и выйти на второе место в турнирной таблице. «Арсенал» имеет в активе шесть очков и находится на пятом месте.

В следующем туре «Ливерпуль» 4 октября на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Арсенал» в тот же день на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед».