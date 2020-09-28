Названы российские регионы с самым здоровым образом жизни

Лидерами рейтинга за 2019 год по приверженности населения здоровому образу жизни стали регионы Северного Кавказа и юга России, а в числе аутсайдеров — регионы Дальнего Востока, пишет РИА Новости.

В лидерах рейтинга среди российских регионов оказались Республика Дагестан, Чеченская Республика и Республика Адыгея, а также Краснодарский край и Кабардино-Балкария.

В десятке самых здоровых субъектов России также оказались Тамбовская область, Ставропольский край, Пензенская область и Республика Ингушетия.

Самые нижние позиции рейтинга заняли регионы Дальнего Востока: Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский и Забайкальский края, а также Амурская область.

При этом Москва в рейтинге опустилась с 31-го на 42-ое место, а Санкт-Петербург поднялся с 45-ой на 38-ую позицию.

В феврале центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал самые активно потребляющие водку регионы России. Согласно данным, лидером по объемам потребления водки стала Сахалинская область — 12 литров на душу населения. За ней следует Магаданская область — там показатель равен 11,4 литрам. В пятерку входят республика Коми (10,6 литров), Чукотского автономного округа (10 литров) и Карелии (9,6 литров). По мнению экспертов, такая статистика связана с холодным климатом регионов и тем, что там традиционно предпочитают крепкие напитки.