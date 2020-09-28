Голос Тотти вывел итальянку из комы

Голос бывшего капитана итальянской «Ромы» Франческо Тотти вывел итальянку из девятимесячной комы. Об этом сообщает Repubblica.

По информации издания, 20-летняя футболистка римского «Лацио» Илениа Матилли находилась в коме после того, как попала в автомобильную аварию. Родственники Матилли давали ей слушать гимн «Ромы», за который она болела. Тотти узнал о ситуации и записал для нее видеообращение. «Илениа, не сдавайся, мы все с тобой», — сказал футболист.

В результате Матилли начала выходить из комы. Ее первым желанием было встретиться с Тотти. 28 сентября футболист приехал в больницу. «Она улыбнулась, обняла меня и начала плакать. Если бы я знал, что такое возможно, я бы сделал это намного раньше», — заявил спортсмен.

Тотти на протяжении всей карьеры защищал цвета «Ромы». В активе итальянца 250 голов в 619 матчах. В составе римлян хавбек девять раз становился вице-чемпионом Италии, выигрывал золото Серии А. В составе сборной Италии Тотти стал чемпионом мира в 2006 году. Он завершил карьеру в 2017-м.