Киеву предрекли тотальный коллапс

Киев находится на грани инфраструктурного коллапса, поскольку проблемы в столице накапливались десятилетиями и не решались. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на кандидата в мэры города от партии «Батькивщина» Алексея Кучеренко. Он рассказал о текущей ситуации в ходе презентации своей программы.

Кучеренко предрек тотальный коллапс почти всем объектам и отраслям городского хозяйства. «Мосты, жилые дома, тепловые, водяные и электрические сети и т.д. Это и проблема достройки метро, как на Троещину, так и на Виноградарь, и другие инвестиционные проекты, в которых крайне нуждается наш город», — подчеркнул кандидат в мэры.

По его словам, проблема абсолютно реалистична. Для ее решения, как считает Кучеренко, необходимы полный аудит Киева, модернизация и замена устаревшего жилого фонда, развитие коммунальной инфраструктуры, а также обеспечение безопасности и комфорта проживания, решение транспортных проблем и улучшение окружающей среды.

«Самое первое, что надо сделать, — обеспечить соответствующее финансирование за счет бюджетных и инвестиционных средств», — отметил политик. По его мнению, именно так можно решить самые болезненные проблемы Киева.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться