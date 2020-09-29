Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Северную и Южную Кореи не дожидаться отмены санкций для реализации трехсторонних проектов. Об этом он рассказал в интервью агентству «Рёнхап».

Как подчеркнул Лавров, Россия выступает за продвижение сотрудничества между тремя сторонами. В частности, он упомянул проект по интеграции корейских железных дорог с Транссибом, а также транзитные поставки трубопроводного газа и электроэнергии через КНДР в Южную Корею.

«Считаем важным приступить к практическим мерам в данной сфере, не дожидаясь отмены международных санкций в отношении КНДР», — заявил российский министр. По его словам, эти действия смогут укрепить мир и безопасность на полуострове, а также отвечают экономическим интересам всех трех стран.

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Впервые санкции против КНДР были введены Советом Безопасности ООН в 2006 году, после первого успешного испытания северокорейского ядерного оружия. Далее они расширялись с каждым новым тестом, а также в связи с запусками баллистических ракет и спутника.