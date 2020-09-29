Пашинян призвал Меркель обуздать Турцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает РИА Новости.

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Во время беседы он указал, что Турция проявляет беспрецедентную активность в регионе, и призвал главу Федерального правительства Германии приложить усилия, чтобы «обуздать агрессивную политику Анкары».

Меркель выразила «глубокую озабоченность» ситуацией и подчеркнула, что альтернативы мирному урегулированию карабахской проблемы не существует. Также она заявила о необходимости вернуться к мирному процессу в рамках Минской группы ОБСЕ.

28 сентября советник президента Турции Ясин Актай заявил, что Анкара пока не видит необходимости применять военную силу в Нагорном Карабахе. «Турция не будет участвовать [в карабахском конфликте] со своей военной силой, необходимости в этом нет, технической поддержки достаточно. Но если понадобится, то дорога открыта, — сказал он. При этом Актай опроверг информацию об отправке в зону конфликта бойцов вооруженной сирийской оппозиции.

Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.