На федеральной трассе «Урал» рухнул надземный переход

На федеральной трассе «Урал» (М-5) в Свердловской области рухнул надземный переход. Об этом сообщает во вторник, 29 сентября, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Уралуправдора».

«На автодороге М-5 "Урал", на 193-м километре с 18:55 перекрыто движение из-за падения наземного пешеходного перехода», — указано в сообщении.

По данным агентства, региональный главк МЧС уточняет, что пешеходный мост повредил автомобиль КамАЗ, который превышал допустимые габариты. На место происшествия направлены спасатели, о пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что рейсовый пассажирский автобус сгорел после столкновения с «Газелью» на трассе М-4 в Елецком районе Липецкой области. Восемь человек пострадали, троих из них доставили в больницу с легкими травмами.