Госдума приняла заявление по ситуации в Карабахе

Госдума России призвала Армению и Азербайджан вернуться к переговорам и выразила готовность стать посредником в стабилизации обстановки в Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

«Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации выражают серьезную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, и решительно осуждают применение сторонами силы», — говорится в заявлении.

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Также российские депутаты призвали стороны конфликта «немедленно прекратить огонь» и не допустить эскалации в регионе, отмечая безальтернативность мирного урегулирования ситуации.

Заявление Госдумы направят президенту Владимиру Путину, в российское правительство, парламенты Азербайджана и Армении, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, а также в другие международные организации.

Ранее 29 сентября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с российским коллегой Николаем Патрушевым в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе. Григорян обратился к Патрушеву и представил ему факты, якобы свидетельствующие о планах Азербайджана перевести конфликт на территорию Армении и «взять под прицел мирное население».

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. В свою очередь, Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.