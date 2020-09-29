В Нагорном Карабахе заявили о применении истребителя F-16

В воздушном пространстве Карабаха зафиксировано применение истребителя F-16, заявил заместитель командующего Армией обороны Нагорного Карабаха Артур Саркисян в ходе брифинга. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. Пилот Су-25 погиб. Она подчеркнула, что штурмовик в этот момент находился в воздушном пространстве Армении. Анкара опровергла это заявление.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались бои. Баку заявил, что армяне обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и начал контрнаступление. Армения утверждает, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Территориальный спор из-за Нагорного Карабаха идет уже 30 лет.