Роспотребнадзор нашел нарушения в томском отеле после госпитализации Навального

Управление Роспотребнадзора по Томской области нашло нарушения во время проверки гостиницы Xander, где останавливался Алексей Навальный перед госпитализацией. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Материалы по теме Навальный впал в кому Ему стало плохо в самолете. Он находится в реанимации «Страшный русский яд» Создатель «Новичка» — о Навальном, работе на военных в СССР и химическом оружии

Ведомство обнаружило 13 санитарных нарушений, они касаются хранения, мойки и сушки столовой посуды, маркировки столов и кухонного инвентаря, хранения и сопроводительной документации продуктов питания.

По итогам проверки заместителя управляющего отелем привлекли к административной ответственности по статье 6.6 КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения») со штрафом в 60 тысяч рублей. Кухонного работника гостиничного ресторана «Вельвет» оштрафовали на две тысячи рублей по части 1 статьи 6.35 КоАП («Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»).

28 сентября стало известно, что телеведущий Дмитрий Киселев переночевал в номере гостиницы Xander, в котором останавливался Навальный. Киселев заявил, что если бы в комнате был яд «Новичок», то он бы не «сидел перед» зрителями. Ведущий также призвал провести международное расследование, которому должен содействовать оппозиционер, в частности сдав кровь на анализ международному консилиуму врачей, в который войдут и российские специалисты. Отказ будет означать, что отравления не было, заключил Киселев.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционера госпитализировали в местную больницу. Он впал в кому, позднее его перевезли на лечение в Берлин. Европейские токсикологи по итогам анализов сделали выводы, что в крови и моче Навального обнаружили следы отравляющего вещества группы «Новичок», их же нашли в бутылке из-под воды, которую близкие забрали из номера в отеле Xander. Российские медики заявляли, что не выявили ядов. В сентябре Навального вывели из комы и выписали, реабилитация займет несколько недель, после чего он вернется в Россию.