«Газпром» продал свою гостиницу загадочному покупателю

Российский газовый монополист «Газпром» продал свою гостиницу в Сочи загадочному покупателю. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Пик Отель» в Красной Поляне обошелся неназванному покупателю в 1,3 миллиарда рублей, что в два раза превышает стартовую стоимость лота на торгах. В общей сложности за объект боролись 14 претендентов. Новому владельцу придется вложиться в реновацию отеля, поскольку в нынешнем состоянии гостиница, построенная еще в начале 2000-х, уступает конкурентам в Красной Поляне, считает партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.

«Газпром» пытался продать гостиницу с 2017 года. Тогда стартовая цена была на уровне миллиарда рублей, однако претендентов на объект с такой стоимостью не нашлось.

Суммарная площадь гостиничных номеров в «Пик Отеле» составляет 11,4 тысячи квадратных метров. У комплекса в аренде до 2047 года находится два земельных участка площадью 4,65 гектара.