Россияне увидели советскую «афганку» в куртке Gucci за десятки тысяч рублей

Россияне увидели в куртке из новой коллекции итальянского модного дома Gucci советскую «афганку». Соответствующие обсуждения появились в Twitter.

Речь идет о бушлате цвета хаки с темно-синим меховым воротником и крупными карманами. Известно, что стоимость Le Bushlate составляет 1450 евро (почти 132 тысячи рублей).

Пользователи соцсетей принялись шутить по поводу дороговизны представленной вещи. «Я бесплатно носил такой. Потом еще один дали под дембель. Вау, я мульонер», «Оооо, у меня два Le Bushlate с войлочной подстежкой и косыми боковыми карманами... Меньше чем за 2000 не отдам», «Видимо, совсем скоро прапорщики в воинских частях начнут на Бентли ездить», «О, а у меня валяется на даче офицерский бушлат. Спер по случаю. Почти новый, я в нем только один раз бухой в кустах валялся», «Афганка, носили такие до камуфляжа!» — высказывались они.

Ранее в сентябре Gucci представил «грязные» джинсы за десятки тысяч рублей. Так, в ассортименте бренда появились голубые штаны прямого кроя с зелеными и сероватыми потертостями в области колен и щиколоток. Их стоимость составила 600 фунтов стерлингов (почти 59 тысяч рублей).