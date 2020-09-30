Клинтон призналась в желании «заткнуть» Трампа на дебатах

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призналась в том, что во время дебатов 2016 года тоже хотела «заткнуть» республиканца Дональда Трампа, как это попытался сделать нынешний кандидат от Демократической партии Джо Байден. Она ответила утвердительно на соответствующую реплику журналистки в Twitter.

Обсуждая прошедшие президентские теледебаты, на которых Байден сказал Трампу «заткнись», левая публицистка Джил Филипович назвала это «главной фразой вечера» и предположила, что Клинтон очень хотела бы сказать то же самое на собственных теледебатах. «Вы даже не представляете, насколько», — ответила политик.

В ходе дебатов Трамп неоднократно перебивал Байдена, пытавшегося заострить внимание на том, что американцам необходимо проголосовать на предстоящих выборах. «Ты заткнешься? Это так не по-президентски», — возмущенно сказал демократ.

Ранее Джо Байден раскрыл свои доходы, опубликовав налоговую декларацию, и призвал своего оппонента, действующего главу Белого дома Дональда Трампа сделать то же самое.

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут 15 октября в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Выборы президента США состоятся 3 ноября.