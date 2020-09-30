Путин напомнил о богатой истории студенческого спорта в России

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК. Фест». Направленная им телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что студенческий спорт в стране имеет богатую историю и традиции. Он подчеркнул, что Россия гордится достижениями юных атлетов и той ролью, которую играют студенческие спортивные клубы, продвигая ценности физической культуры и здорового образа жизни среди молодежи.

Путин выразил уверенность, что фестиваль, на котором собралась команда талантливых, целеустремленных юношей и девушек из многих регионов страны, пройдет на высокой творческой и соревновательной ноте и запомнится участникам насыщенной программой.

Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК. Фест» открылся в Казани 30 сентября и продлится до 4 октября.