Российские и французские журналисты попали под обстрел в Нагорном Карабахе на территории города Мартуни. Об этом в Facebook сообщил глава центра информации и общественных связей аппарата правительства Армении Ованнес Мовсисян.

«Есть двое пострадавших. По предварительным данным, оба являются гражданами Франции», — написал представитель, отметив, что речь идет о сотрудниках Le Monde. В настоящее время журналистов везут в больницу. Мовсисян также заметил, что репортеры пострадали из-за действий военных Азербайджана.

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Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко сообщил в Telegram-канале, что также на территории непризнанной республики под обстрел попал и журналист канала — замглавреда Дмитрий Еловский. В настоящее время он находится в бомбоубежище.

Армения и Азербайджан в течение 30 лет ведут территориальный спор из-за Нагорного Карабаха. В 1991 году регион, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. В 1994-м Азербайджан, Армения и непризнанная территория при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако боевые действия периодически возобновляются.

Так, ситуация резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила в нападении азербайджанских военных.