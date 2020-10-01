Создателя «СПИД-Инфо» объявили в международный розыск

Создателя газеты «СПИД-Инфо» Андрея Манна объявили в международный розыск по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Манна. «Он объявлен в международный розыск», — подтвердили в пресс-службе. Следствие потребовало для основателя издания заочного заключения под стражу. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

В марте 2019 года Арбитражный суд Москвы признал Манна банкротом. В августе 2019 года сотрудники издательского дома, выпускавшего газету «СПИД-Инфо», обвинили создателя газеты в том, что он требовал брать кредиты, а после сбегал с полученными деньгами.

Утверждается, что бывший управляющий Николай К. и помощник директора издательства Игорь Н. взяли кредиты для бизнесмена на общую сумму более 130 миллионов рублей. Игорь Н. обратился в московскую полицию для привлечения бизнесмена к ответственности.

Первый номер «СПИД-инфо» вышел в 1989 году, и первоначально издание задумывалось как просветительский проект по профилактике СПИДа. Редакцию возглавлял сын ответственного секретаря «Медицинской газеты» литературовед Андрей Манн.

В начале 1990-х газета превратилась в бульварное издание и пережило бум. Газета специализировалась на слухах и сенсациях, скандалах и сплетнях о жизни известных людей, много внимания уделялось сексуальной тематике.