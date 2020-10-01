В России появилось экологическое СМИ

Минприроды России создало экологическое СМИ на базе портала национального проекта «Экология». Об этом сообщается на сайте министерства.

«Сайт собирает пул профессиональных экспертов, чтобы иметь возможность ответить на самые важные эко-вопросы, — говорится в сообщении. — На страницах издания предоставят возможность высказаться многим популярным блогерам. Новый эко-сайт должен стать сборником полезных лайфхаков».

Портал уже получил свидетельство СМИ и стал официальным изданием. В планах авторов — «создание мультимедийного контента, объединяющего текст и визуальную информацию». Предполагается, что новые возможности сделают работу ресурса более профессиональной и динамичной.

В Минприроды объяснили, что в 2019 году задачей интернет-платформы нацпроектэкология.рф было информировать общество о том, как идет реализация экологических программ. «Но совсем скоро стало понятно, что не только сухие цифры интересуют аудиторию, но и компетентные мнения экспертов, зарубежный опыт в решении экологических проблем, уникальное видео диких уголков природы, любопытные факты. Менее, чем за год интернет-платформа превратилось в полноценное издание», — отметили там.