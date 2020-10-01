Вынужденная доказывать свой пол тяжелоатлетка отказалась видеть в себе женщину

Вынужденная доказывать свой пол российская тяжелоатлетка и чемпионка турниров по пауэрлифтингу Анна Тураева прокомментировала инцидент. Соответствующий пост доступен в ее Instagram-аккаунте.

«Я не обижена, не задета тем, что во мне видят больше мужчину, чем женщину. Я и сама в себе женщину не очень-то вижу», — написала она. Тураева заметила, что возмущена лишь методами сотрудников аэропорта. «Психологическое давление не заслуживает никто. Моя внешность не дает никому права лезть ко мне в душу», — пояснила тяжелоатлетка.

О том, что Тураеву в аэропорте во время перелета в Краснодар транзитом через Москву заставили доказывать, что она женщина, сообщалось 30 сентября. Спортсменка призналась, что испытала унижение, когда ее «отчитывали как малолетку и задавали вопросы интимного характера».

Тураева — шестикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу, а также десятикратная чемпионка Европы.