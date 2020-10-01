Россиянка поверила знахарю и 34 года прожила с огромным червем в печени

В Казани местная жительница Фирдауся Шакирова 34 года прожила с огромным мертвым ленточным червем в печени, поверив знахарю. Об этом сообщается в репортаже телеканала «Россия.Татарстан».

После похода к знахарю россиянка думала, что червя в ее организме больше нет. Как рассказали врачи республиканской клинической больницы №2, червь умер, но все еще находился в печени женщины, и за 34 года покрылся оболочкой размером с теннисный мяч. Медики объяснили, что Шакирова заразилась эхинококкозом.

Недавно женщина почувствовала недомогание и обратилась к врачам. Из-за оболочки червя приняли за онкологическое новообразование, а анализ крови показал токсичное заражение. В итоге женщине удалили 1/8 часть печени — по словам врачей, она была заполнена желчью, остатками паразитов и гноем. Сейчас ее готовят к выписке.

Ранее жительница Зеленограда пощупала пах мужа, обнаружила опухоль и отправила его к врачу. В результате у мужчины нашли четыре новообразования общим весом четыре килограмма, одно из них, в малом тазу, было размером с ананас. Еще одна опухоль располагалась практически на аорте и поясничных мышцах, прилегая к левой почке. У самого сложного новообразования были неровные края, оно располагалось близко к мочеточникам и имело много нервных окончаний. Врачи смогли сохранить внутренние органы и их функции, несмотря на то, что они уже были ущемлены опухолями.