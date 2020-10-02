Российский вирусолог описал победу над коронавирусом

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о том, как будет выглядеть победа над коронавирусом. Его слова передает радио Sputnik.

Альтштейн считает, что победой над пандемией можно считать то время, когда вирус мутирует, а заболевание будет протекать в легкой форме. Тогда, полагает он, люди станут относиться к COVID-19 так же, как и к четырем другим уже известным видам коронавируса.

«Но до нее [победы] еще далеко. Боюсь, что это займет не месяцы, а годы. Я думаю, что это примерно один, два, три года», — добавил Альтштейн.

Сегодняшний рост числа заболевших коронавирусом, по его мнению, можно назвать второй волной заболевания в России, и, чтобы обезопасить себя в этот период, необходимо соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и мыть руки. Альтштейн также дал совет работодателям — оставлять максимальное число сотрудников на удаленке.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев назвал возможные сроки победы над коронавирусом в России. Он заявил, что победить пандемию возможно к концу 2021 года. Заболеваемость коронавирусом будет расти, пока у 70 процентов населения не будет устойчивого иммунитета к заболеванию, отметил он.