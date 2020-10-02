Российская больница поставила под угрозу обрушения жилой дом

В столице Башкирии Уфе началось строительство медицинского центра. В результате работ по бурению рядом с жилым домом образовалось болото, которое поставило здание под угрозу обрушения. Об этом пишет Ufa1 со ссылкой на сообщение местной жительницы.

Возведение больницы началось в нескольких метрах от дома на улице Первомайской, где проживает Регина Черниковка. Женщина обеспокоилась, что из-за бурения на территории появилась вода, которой с каждым днем становится больше. По словам жительницы, это может привести к обрушению дома. Она обратилась к мэру Уфы Ульфату Мустафину и рассказала, что строительство с собственниками жилья не обсуждали, а ради нового центра вырубили соседний сад.

В администрации ответили на жалобу женщины и заявили, что застройщик провел экспертизу территории и получил официальное разрешение на строительные работы. В мэрии также прокомментировали историю с вырубкой деревьев. По словам чиновников, они разрешили убрать растения с территории, так как большинство из них находилось в плачевном состоянии.

В сентябре 2020 года из-за ремонтных работ в одном из домов Санкт-Петербурга возникла угроза обрушения лестничной клетки. Коммунальщики ремонтировали в доме шахту лифта и разрушили часть стены. В районной администрации отметили, что провели проверку и выяснили, что конструкция не являлась несущей, а также пообещали привести стену в порядок.

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