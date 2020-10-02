«Динамо» избавилось от самого дорогого футболиста в своей истории

Московское «Динамо» отправило в аренду немецкого нападающего Максимилиана Филиппа. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

Ближайший сезон 26-летний форвард проведет в составе «Вольфсбурга». Немецкий клуб будет иметь право выкупа игрока по окончании срока аренды.

«Динамо» избавилось от самого дорогого игрока в своей истории. Трансфер Филиппа обошелся москвичам в 20 миллионов евро. В составе бело-голубых немец провел 29 матчей и отметился девятью забитыми мячами.

Филипп присоединился к Динамо в августе 2019-го. До этого игрок защищал цвета дортмундской «Боруссии». Также в активе форварда выступления за «Энерги 2» и «Фрайбург».

Кроме того, на счету Филиппа и выступления в составе молодежной сборной Германии. В 2017 году он стал победителем молодежного чемпионата Европы.