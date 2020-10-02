В Москве стало больше пожилых пациентов с коронавирусом в реанимациях

В Москве наблюдается рост числа пожилых пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции, требующих лечения в реанимации. Об этом написала главный врач второй инфекционной больницы Светлана Краснова на своей странице в Facebook.

По ее словам, доля пациентов старше 65 лет с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями увеличилась до 25 процентов. «К сожалению, мы отмечаем рост пациентов с тяжелым течением заболевания, требующих интенсивного лечения в условиях реанимации», — отметила Краснова.

В этой связи врач посоветовала москвичам соблюдать необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции, а также сделать прививку от гриппа. «Одновременное течение вирусных инфекций ОРВИ и грипп на фоне COVID-19 чревато тяжелыми осложнениями», — добавила Краснова.

Ранее в октябре Собянин заявлял, что в Москве наблюдается очень опасная динамика распространения коронавируса. По его словам, число госпитализаций из-за коронавируса выросло более чем до 5 тысяч в неделю.